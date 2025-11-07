Aanmelden
Man uit Roe­se­la­re die zijn vrouw dood­stak blijft aangehouden

Steekpartij Roeselare 2

De man van 51 die woensdag werd opgepakt op verdenking van moord op zijn vrouw (45), is aangehouden. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. De vrouw werd met een mes om het leven gebracht.

De hulpdiensten kregen woensdagochtend een oproep voor een ernstig incident in een huis in de Sint-Alfonsusstraat. Daarbij kwam een 45-jarige vrouw om het leven. 

De partner van het slachtoffer werd donderdag voorgeleid voor de onderzoeksrechter en aangehouden op verdenking van moord. Hij wordt overgebracht naar de gevangenis en verschijnt dinsdag voor de raadkamer.

