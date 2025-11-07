De hulpdiensten kregen woensdagochtend een oproep voor een ernstig incident in een huis in de Sint-Alfonsusstraat. Daarbij kwam een 45-jarige vrouw om het leven.

De partner van het slachtoffer werd donderdag voorgeleid voor de onderzoeksrechter en aangehouden op verdenking van moord. Hij wordt overgebracht naar de gevangenis en verschijnt dinsdag voor de raadkamer.