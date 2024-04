Het drama speelde zich af in de nacht van 3 op 4 december in een appartement langs de Knokkestraat in Knokke-Heist, waar de vrouw woonde. De feiten werden gepleegd na een ruzie met haar voormalige vriend. Hun relatie was na twee jaar stuk gelopen, en dat kon de man niet verkroppen. Hij doodde haar op een gruwelijke manier, met zo'n 200 messteken. De dader kon dezelfde nacht nog opgepakt worden. Hij bekende de feiten.