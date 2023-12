De feiten speelden zich af in de nacht van zondag op maandag in een appartementsgebouw langs de Knokkestraat in Knokke-Heist. De vrouw van 36 werd in haar appartement met meerdere messteken om het leven gebracht. Dat gebeurde na een ruzie met haar voormalige vriend die uitmondde in zwaar geweld. De man zou het stuklopen van de relatie niet hebben kunnen plaatsen. Het onderzoek is volop bezig.

Volgende week vrijdag oordeelt de raadkamer opnieuw over zijn verdere aanhouding.