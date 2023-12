De feiten speelden zich af in de nacht van zondag op maandag in een appartementsgebouw langs de Knokkestraat in Knokke-Heist. Een 36-jarige bewoonster van het gebouw was er met messteken om het leven gebracht. Haar ex-partner van 41 werd opgepakt. De verdachte zou het slachtoffer al langer lastiggevallen hebben.

Het Brugse parket startte een onderzoek. De onderzoeksrechter heeft de veertiger nu aangehouden op verdenking van moord. De verdachte zal vrijdag in Brugge voor de raadkamer moeten verschijnen.