Volgens directrice Petra Colpaert gaat het om een emotionele daad wegens familiale problemen en is er nooit gevaar geweest voor de buurt. De lokale politie is nog op zoek naar de man.

Het is niet de eerste keer dat er iemand ontsnapt uit het detentiehuis. In november 2022 gebeurde dat ook al. Het detentiehuis is een kleinschalige, gesloten inrichting voor gedetineerden met een korte straf: tot 3 jaar cel. Niet iedereen in de buurt was blij met de komst ervan.