De 26-jarige Tsjetsjeen wou met zware wapens veel mensen tegelijk vermoorden en had daar al plannen voor gemaakt. Hij stuurde onder meer filmpjes rond over hoe je bommen kan maken en hij zocht locaties op voor een aanslag. Volgens de rechtbank is hij een leidend figuur van een terroristische groep. Hij moet 15 jaar naar de cel. Een broer en een kennis van de Tsjetsjeen krijgen 4 jaar cel omdat ze de man hebben geholpen.