De politie hield de woning van het koppel met twee kinderen in de Barakken in Menen al even in de gaten. Gisterochtend was er dan een huiszoeking. De personen die aangehouden blijven, zouden deelgenomen hebben aan activiteiten van een terroristische groep en die ook gefinancierd hebben. Ze zouden ook een aanslag aan het voorbereiden zijn, al was er nog geen specifiek doelwit. De Tsjetsjeense vrouw uit Menen ontkent alvast alle betrokkenheid.