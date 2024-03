De brand woedde vorige week in een gebouw met vier appartementen in de Louis Leynstraat. Het vuur ontstond in het appartement waar de man woont, hij moest zelf even naar het ziekenhuis omdat hij te veel rook had ingeademd. Zijn flat is onbewoonbaar, de drie andere flats hebben rook en waterschade. Hij zit nu in de cel op verdenking van brandstichting bij nacht in een bewoond pand.