De 32-jarige Houthulstenaar kwam eerder al in aanraking met het gerecht, nadat hij op 2 september vorig jaar een man doodreed in Esen, Diksmuide. Hij was toen onder invloed van de zombiedrug flakka.

De man was nog maar twee weken vrij na zijn vorige straf. Ook toen hij nu de brand aanstak, was hij onder invloed. Hij zit voorlopig in de gevangenis in afwachting van zijn volgende straf.