De Houthulstenaar raasde op 2 september 2023 aan 112 kilometer per uur over de Esenweg, toen het bij een inhaalmanoeuvre misliep. De dertiger probeerde zijn voorligger in te halen, maar raakte daarbij met de rechtervoorzijde van zijn voertuig de linkerachterkant van die voorligger. Het voertuig werd weggekatapulteerd en kwam daardoor in botsing met de andere wagens en een 62-jarige fietser uit Diksmuide. Voor de Diksmuidenaar kwam alle hulp te laat: hij bezweek ter plaatse aan zijn verwondingen. Vier andere mensen raakten lichtgewond.