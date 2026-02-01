Aanmelden
Moorslede

Man (87) over­le­den na val in put in woning in Slypskapelle

Hulpdiensten ambulance 112

Illustratiebeeld

In Slypskapelle (Moorslede) is een 87-jarige man gestorven na een ongelukkige val. De tachtiger viel in zijn garage in een put. Het parket stelde een wetsdokter aan. 

De brandweer van zone Midwest werd donderdag rond 15.40 uur opgeroepen naar de Strobomestraat in Slypskapelle (Moorslede). Daar kwam een 87-jarige bewoner ten val in de put van zijn garage. Het was een familielid dat de man aantrof.  

De hulpdiensten snelden nog ter plaatse, maar tevergeefs. Het parket stelde een wetsdokter aan om de specifieke omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. 

De redactie

