De brandweer van zone Midwest werd donderdag rond 15.40 uur opgeroepen naar de Strobomestraat in Slypskapelle (Moorslede). Daar kwam een 87-jarige bewoner ten val in de put van zijn garage. Het was een familielid dat de man aantrof.

De hulpdiensten snelden nog ter plaatse, maar tevergeefs. Het parket stelde een wetsdokter aan om de specifieke omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

