Man (40) met mes die neer­ge­scho­ten werd door poli­tie in Brug­ge, blijft aangehouden

Inccident brugge mes

In Brugge blijft de man (40) die op kerstavond is neergeschoten door de politie, aangehouden. Hij had de politie bedreigd met een mes. De man ligt gewond in het ziekenhuis.

De man is wel buiten levensgevaar. Hij had de politie bedreigd met een mes in een appartementsgebouw in de Korte Ridderstraat. Het gaat om een man met psychiatrische problemen. 

Het Comité P en de federale politie van West-Vlaanderen hebben een onderzoek geopend naar de agenten die betrokken waren bij de interventie. Er is ook een wapendeskundige aangesteld.

