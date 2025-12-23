De man is wel buiten levensgevaar. Hij had de politie bedreigd met een mes in een appartementsgebouw in de Korte Ridderstraat. Het gaat om een man met psychiatrische problemen.

Het Comité P en de federale politie van West-Vlaanderen hebben een onderzoek geopend naar de agenten die betrokken waren bij de interventie. Er is ook een wapendeskundige aangesteld.