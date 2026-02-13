8°C
Zuid-West-Vlaanderen

Man (39) blijft in cel op ver­den­king van moord in Bis­se­gem: Hij zegt dat hij er niets mee te maken heeft”

De 39-jarige zaakvoerder van het bedrijf Stone Factory in Bissegem (Kortrijk), die verdacht wordt van de moord op een van zijn werknemers (60), blijft verder aangehouden. Dat heeft de Kortrijkse raadkamer vrijdagvoormiddag beslist. De man zelf zegt dat hij niets met de moord te maken heeft. Hij sloeg wel op de vlucht na de feiten, nadat hij zijn enkelband doorgeknipt had. 

De raadkamer in Kortrijk heeft vrijdagvoormiddag weinig tijd nodig om de aanhouding van de 39-jarige verdachte van de moord in Bissegem (Kortrijk) te verlengen. "Over het onderzoek zelf kan ik uiteraard niets zeggen, maar het probleem in deze zaak is dat mijn cliënt aanwezig was op de site waar blijkbaar een moord gepleegd is", klinkt het bij Hans Beerlandt, de advocaat van de verdachte. 

De dertiger leidt het natuursteenbedrijf Stone Factory in Bissegem, waar vorige week een werknemer vermoord is met een vuurwapen. Hij woont er ook, maar zelf ontkent hij dat hij de dader is. "Belangrijk voor hem is dat hij zegt dat hij daar helemaal niets mee te maken heeft met die moord, dat hij ook geen enkele reden had om het slachtoffer ook maar iets aan te doen en dat heeft hij ook echt niet gedaan", vertelt Beerlandt verder. "Hij is door de paniek op de vlucht geslagen, omdat hij dacht dat men hem toch zou verdenken."

Advocaat Hans Beerlandt

Advocaat Hans Beerlandt

De man liep al een dertigtal veroordelingen op voor drugs, partnergeweld en verkeersinbreuken. Ook nu zat hij met een enkelband een straf uit, maar die knipte hij door om te vluchten. Dat is wellicht ook de reden waarom hij zich vrijdagvoormiddag niet liet overbrengen vanuit de gevangenis. "Dat heeft er wellicht mee te maken, dat hij beseft dat er voorwaarden zijn geschonden en dat hij weet dat hij hoe dan ook vast blijft zitten. Dat gaat evident over het doorknippen van de enkelband, maar ook over het sturen zonder rijbewijs."

De man met Franse nationaliteit is even de grens over gevlucht, maar op zijn sociale media liet hij weten dat hij zichzelf zou aangeven. Vijf dagen na de moord rekende de politie hem in Rollegem (Kortrijk) in. "Hij heeft de kans niet gekregen door het arrestatieteam, maar dat was echt wel de bedoeling om zichzelf aan te geven." Het slachtoffer van 60 jaar werkte nog maar enkel dagen in het bedrijf in Bissegem.

Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder
Kate Baert

kate.baert@focus-wtv.be

Kate Baert

