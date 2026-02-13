De raadkamer in Kortrijk heeft vrijdagvoormiddag weinig tijd nodig om de aanhouding van de 39-jarige verdachte van de moord in Bissegem (Kortrijk) te verlengen. "Over het onderzoek zelf kan ik uiteraard niets zeggen, maar het probleem in deze zaak is dat mijn cliënt aanwezig was op de site waar blijkbaar een moord gepleegd is", klinkt het bij Hans Beerlandt, de advocaat van de verdachte.

De dertiger leidt het natuursteenbedrijf Stone Factory in Bissegem, waar vorige week een werknemer vermoord is met een vuurwapen. Hij woont er ook, maar zelf ontkent hij dat hij de dader is. "Belangrijk voor hem is dat hij zegt dat hij daar helemaal niets mee te maken heeft met die moord, dat hij ook geen enkele reden had om het slachtoffer ook maar iets aan te doen en dat heeft hij ook echt niet gedaan", vertelt Beerlandt verder. "Hij is door de paniek op de vlucht geslagen, omdat hij dacht dat men hem toch zou verdenken."