De federale wegpolitie wilde op zondag 28 september op de E17 een Frans voertuig aan de kant zetten voor een controle. De bestuurder sloeg op de vlucht en het kwam tot een achtervolging. Maar ter hoogte van het op- en afrittencomplex van Kortrijk-Oost crashte de wagen tegen de vangrails nadat hij tegen een politiewagen was gebotst. De bestuurder zette het op een lopen en er werd een grote zoekactie gestart. De verdachte, een 37-jarige man uit Frankrijk, kon in een nabijgelegen veld worden opgepakt. In het voertuig van de man trof de politie vier kartonnen dozen met cannabisplanten aan.

De raadkamer besloot dinsdag om hem aan te houden op verdenking van invoer van cannabis in het kader van een vereniging en gewapende weerspannigheid.