Aanmelden
Nieuws
Kortrijk

Man (37) die weg­vlucht­te van poli­tie­con­tro­le en crash­te blijft aangehouden

Achtervolging Kortrijk

De man die afgelopen zondag probeerde om een politiecontrole te ontvluchten, crashte met zijn wagen en daarna te voet wegvluchtte, blijft aangehouden. Dat heeft de Kortrijkse raadkamer beslist. Hij wordt aangehouden op verdenking van invoer van cannabis in het kader van een vereniging en gewapende weerspannigheid.

De federale wegpolitie wilde op zondag 28 september op de E17 een Frans voertuig aan de kant zetten voor een controle. De bestuurder sloeg op de vlucht en het kwam tot een achtervolging. Maar ter hoogte van het op- en afrittencomplex van Kortrijk-Oost crashte de wagen tegen de vangrails nadat hij tegen een politiewagen was gebotst. De bestuurder zette het op een lopen en er werd een grote zoekactie gestart. De verdachte, een 37-jarige man uit Frankrijk, kon in een nabijgelegen veld worden opgepakt. In het voertuig van de man trof de politie vier kartonnen dozen met cannabisplanten aan.

De raadkamer besloot dinsdag om hem aan te houden op verdenking van invoer van cannabis in het kader van een vereniging en gewapende weerspannigheid.

Belga
E17 politieachtervolging

Meest gelezen

Drone trompet 02
Nieuws

Drie jaar hinder en omrijden is voorbij: vandaag is trompetaansluiting volledig afgewerkt
Obus2
Nieuws
Update

Obus ontploft in centrum van Diksmuide: één zwaargewonde
Gewapende overval
Nieuws
Update

UPDATE: Dader gewapende overvallen in Ardooie is gevat

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

E17 illustratiebeeld

E17 versperd over drie rijstroken. Lading ijzeren kisten op de weg
Wegenwerken E17

Vertrek je op reis naar Frankrijk of wil je de Tour in Rijsel zien? Houd dan rekening met deze wegenwerken
File Morinnestraat

Waze zorgt voor fileleed in de buurt van de werken op de E17 in Kortrijk
Werken1

Werken op E17 in Kortrijk gestart, AZ Groeninge vraagt patiënten om rekening te houden met files
File

Opnieuw fileleed op de E17 door een ongeval in Waregem
Werken E17 Aalbeke

E17 bij Aalbeke krijgt nieuwe asfaltlaag, maar wel verkeershinder mogelijk
Aanmelden