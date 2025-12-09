Op de E17 richting Gent gebeurde deze ochtend rond 07.45 uur een ongeval met vijf voertuigen ter hoogte van Deerlijk. Vier inzittenden, onder wie een moeder en haar kind, raakten lichtgewond en werden voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.
Door het ongeval waren de linker- en middenrijstrook volledig geblokkeerd. Dat zorgde voor aanzienlijke verkeershinder richting Gent: bestuurders verloren op het drukste moment meer dan een uur. Ook in de tegenovergestelde richting, richting Kortrijk, vormde zich een kijkfile vanaf Waregem.
Hulpdiensten kwamen ter plaatse om het ongeval af te handelen en de rijbaan vrij te maken. De hinder is intussen voorbij.
Redactie