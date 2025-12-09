Door het ongeval waren de linker- en middenrijstrook volledig geblokkeerd. Dat zorgde voor aanzienlijke verkeershinder richting Gent: bestuurders verloren op het drukste moment meer dan een uur. Ook in de tegenovergestelde richting, richting Kortrijk, vormde zich een kijkfile vanaf Waregem.

Hulpdiensten kwamen ter plaatse om het ongeval af te handelen en de rijbaan vrij te maken. De hinder is intussen voorbij.