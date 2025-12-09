12°C
Deerlijk

Ket­ting­bot­sing tus­sen vijf wagens zorgt voor lan­ge file op E17 in Deerlijk

Ongeval E17 Deerlijk 4

Op de E17 richting Gent gebeurde deze ochtend rond 07.45 uur een ongeval met vijf voertuigen ter hoogte van Deerlijk. Vier inzittenden, onder wie een moeder en haar kind, raakten lichtgewond en werden voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.

Door het ongeval waren de linker- en middenrijstrook volledig geblokkeerd. Dat zorgde voor aanzienlijke verkeershinder richting Gent: bestuurders verloren op het drukste moment meer dan een uur. Ook in de tegenovergestelde richting, richting Kortrijk, vormde zich een kijkfile vanaf Waregem.

Hulpdiensten kwamen ter plaatse om het ongeval af te handelen en de rijbaan vrij te maken. De hinder is intussen voorbij. 

Ongeval E17 Deerlijk 3
Ongeval E17 Deerlijk 2
Ongeval E17 Deerlijk 1
Redactie
Ongeval E17

Kettingbotsing
Nieuws

Ongeval én kettingbotsing met zes voertuigen op E17 in Kortrijk-Oost

