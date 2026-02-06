Man (32) blijft in cel na vechtpartij aan discotheek in Torhout waarbij Pool levensgevaarlijk gewond raakte
Rechtbank Brugge
De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van een 32-jarige man met een maand verlengd op verdenking van opzettelijke slagen en verwondingen. Dat bevestigt de Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen. Bij het incident aan een discotheek in Torhout liep een 30-jarige Pool levensbedreigende verwondingen op.
Het incident deed zich in de nacht van zaterdag 31 januari op zondag 1 februari voor. Rond 2.30 uur ontstond er tumult aan de ingang van discotheek Place2Party in Torhout. Tijdens dat conflict maakte een 30-jarige Poolse man een kwalijke val, waardoor hij levensbedreigende verwondingen opliep. De hulpdiensten snelden ter plaatse en brachten het slachtoffer in kritieke toestand naar het ziekenhuis.
Arbeidsongeschikt
Naar aanleiding van de feiten heeft de lokale politie van de zone Kouter enkele dagen later een 32-jarige verdachte gearresteerd. Na verhoor werd de Armeense man voorgeleid bij de Brugse onderzoeksrechter. Die besliste om hem aan te houden op verdenking van opzettelijke slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Van een oogmerk tot doden zou dus geen sprake zijn.
De verdediging vroeg dinsdagochtend tevergeefs om de verdachte onder voorwaarden vrij te laten of om hem onder elektronisch toezicht te plaatsen. De raadkamer in Brugge oordeelde opnieuw dat de dertiger in het belang van het onderzoek minstens een maand langer in de gevangenis moet blijven.