Arbeidsongeschikt

Naar aanleiding van de feiten heeft de lokale politie van de zone Kouter enkele dagen later een 32-jarige verdachte gearresteerd. Na verhoor werd de Armeense man voorgeleid bij de Brugse onderzoeksrechter. Die besliste om hem aan te houden op verdenking van opzettelijke slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Van een oogmerk tot doden zou dus geen sprake zijn.

De verdediging vroeg dinsdagochtend tevergeefs om de verdachte onder voorwaarden vrij te laten of om hem onder elektronisch toezicht te plaatsen. De raadkamer in Brugge oordeelde opnieuw dat de dertiger in het belang van het onderzoek minstens een maand langer in de gevangenis moet blijven.