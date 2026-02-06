13°C
Aanmelden
Nieuws
Torhout

Man (32) blijft in cel na vecht­par­tij aan dis­co­theek in Tor­hout waar­bij Pool levens­ge­vaar­lijk gewond raakte

Rechtbank Brugge

Rechtbank Brugge

De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van een 32-jarige man met een maand verlengd op verdenking van opzettelijke slagen en verwondingen. Dat bevestigt de Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen. Bij het incident aan een discotheek in Torhout liep een 30-jarige Pool levensbedreigende verwondingen op.

Het incident deed zich in de nacht van zaterdag 31 januari op zondag 1 februari voor. Rond 2.30 uur ontstond er tumult aan de ingang van discotheek Place2Party in Torhout. Tijdens dat conflict maakte een 30-jarige Poolse man een kwalijke val, waardoor hij levensbedreigende verwondingen opliep. De hulpdiensten snelden ter plaatse en brachten het slachtoffer in kritieke toestand naar het ziekenhuis.

Placetoparty 01
Nieuws

Man in levensgevaar na zware vechtpartij aan discotheek in Torhout, verdachte aangehouden

Arbeidsongeschikt

Naar aanleiding van de feiten heeft de lokale politie van de zone Kouter enkele dagen later een 32-jarige verdachte gearresteerd. Na verhoor werd de Armeense man voorgeleid bij de Brugse onderzoeksrechter. Die besliste om hem aan te houden op verdenking van opzettelijke slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Van een oogmerk tot doden zou dus geen sprake zijn.

De verdediging vroeg dinsdagochtend tevergeefs om de verdachte onder voorwaarden vrij te laten of om hem onder elektronisch toezicht te plaatsen. De raadkamer in Brugge oordeelde opnieuw dat de dertiger in het belang van het onderzoek minstens een maand langer in de gevangenis moet blijven.

Belga
Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder
Brugge

Meest gelezen

Grote rookpluim in omgeving van Waregem door uitslaande industriebrand in Kruisem
Nieuws
Update

Geen kwaad opzet in het spel bij brand in Kruisem
Baliehof
Nieuws

Familie moet boerderij runnen nu landbouwers vastzitten in Dubai
Sterrenchef Willem Hiele heropent Café Mosselhuis in Oostende
Nieuws

Sterrenchef Willem Hiele heropent Café Mosselhuis in Oostende: "Een royaal zeevruchtenplateau als eerbetoon aan mijn grootmoeder Madeleine"

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Rechtbank brugge

Twee vrouwen veroordeeld na ruzie met politie over bikini in Blankenberge: "Ze wisten niet dat ze niet in bikini over straat mochten lopen"
76 bewoners van residentie Flandria in Brugge moeten verhuizen na renovatieplannen
Update

"Mijn papa reageert aangeslagen": 76 bewoners van residentie Flandria in Brugge moeten verhuizen na renovatieplannen
Cold case

Na 69 jaar is nog altijd niet geweten wie Claudine Vandervloet heeft vermoord
PZ Westkust

Gouverneur wil camera's en afhandelingscentrum in strijd tegen mensensmokkel aan Westkust
Gerechtsgebouw rechtbank brugge 1

Drie mannen veroordeeld voor voorbereidingen terroristische aanslag
Estep

Man die e-stepper bijna kilometer meesleurde na aanrijding krijgt voorwaardelijke celstraf
Aanmelden