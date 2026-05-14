Man (24) zwaargewond en vrouw (20) lichtgewond na klap tegen boom in Helkijn
In Helkijn (Spiere-Helkijn) gebeurde maandagavond een verkeersongeval langs de Doornikseweg. Een 24-jarige bestuurder raakte zwaargewond en zijn 20-jarige passagierster liep lichte verwondingen op nadat de wagen om onduidelijke redenen van de weg afweek en tegen een boom botste. De hulpdiensten hadden iets meer dan een uur nodig om de bestuurder uit het wrak te bevrijden.
Maandag rond 20.25 uur werd brandweerzone Fluvia opgeroepen voor een zwaar verkeersongeval in Helkijn, een deelgemeente van Spiere-Helkijn. De hulpdiensten snelden ter plaatse. In de wagen zaten een 24-jarige man en een 20-jarige vrouw, beiden afkomstig uit Wallonië. Ze reden op de Doornikseweg toen de bestuurder om nog onduidelijke redenen de controle over het stuur verloor.
“Eerst hebben we de vrouw uit het voertuig gehaald”, vertelde de brandweerofficier ter plaatse. “Zij raakte lichtgewond en werd overgebracht naar AZ Groeninge. Daarna konden we beginnen aan de bevrijding van de bestuurder, die volledig gekneld zat. De man werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar bleef gedurende de hele interventie bij bewustzijn.”
Door het ongeval werd de Doornikseweg tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Inmiddels is de weg opnieuw vrijgemaakt.