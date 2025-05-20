De vertraging is het gevolg van een procedurele wijziging rond de omgevingsvergunning. De provincie West-Vlaanderen was in dit geval zowel aanvrager als vergunningverlenende instantie, maar een recent arrest bepaalt dat die dubbele rol niet meer mag.

De aanvraag moet nu helemaal opnieuw bij Vlaanderen worden ingediend. Volgens de gemeente Moorslede betekent dit een vertraging van ongeveer een half jaar. Het dossier sleept al meer dan 20 jaar aan.