Het herontwikkelingsproject van het vroegere Dadipark in Dadizele loopt opnieuw vertraging op. Een procedurele wijziging rond de omgevingsvergunning betekent dat de aanvraag volledig opnieuw moet worden ingediend bij Vlaanderen, waardoor de start van de werken met ongeveer een half jaar wordt uitgesteld.

De vertraging is het gevolg van een procedurele wijziging rond de omgevingsvergunning. De provincie West-Vlaanderen was in dit geval zowel aanvrager als vergunningverlenende instantie, maar een recent arrest bepaalt dat die dubbele rol niet meer mag. 

De aanvraag moet nu helemaal opnieuw bij Vlaanderen worden ingediend. Volgens de gemeente Moorslede betekent dit een vertraging van ongeveer een half jaar. Het dossier sleept al meer dan 20 jaar aan.

