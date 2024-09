Maarten Deleersnyder is nog maar 19, maar al een tijdje bezig met ballonvaren. Op het WK konden maar vijf van de tien geplande vluchten doorgaan, voor Deleersnyder genoeg voor een dertiende plaats. Daarmee is hij de beste Belg en beste jongere.



Met het hele Belgisch team haalde Deleersnyder zelfs brons. In ons nieuws vanavond praten we met Maarten Deleersnyder over die mooie prestatie.