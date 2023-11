Robin (25) stierf op dinsdag 31 oktober in zorginstelling De Branding. Hij verdronk in het bad. Onderzoek moet uitwijzen wat er fout liep. Het parket van Kortrijk is een onderzoek gestart. De advocaat van de familie heeft een klacht ingediend tegen onbekenden wegens onopzettelijke doding. De ouders willen duidelijkheid over wat is precies is fout gelopen.

Van Robin wordt vrijdag in familiale kring afscheid genomen in de aula van uitvaartcentrum Snoeck in Izegem.