Geen West-Vlaamse overwinning in Kachtem: Kiany De Paepe houdt twee West-Vlamingen af
Slecht weer in Kachtem
Kiany De Paepe uit Aalst wint het clubkampioenschap in Kachtem voor twee West-Vlamingen: Jasper Dejaegher en Corneel Vanslembrouck. Het clubkampioenschap betekent voor de eliterenners zonder contract en de beloften de start van hun wielerseizoen.
Het clubkampioenschap vormt een eerste test na een lange voorbereidingsperiode en ook meteen een goeie waardemeter voor de échte opener van het seizoen volgende week: Gent-Staden.
Het koersverloop
Een peloton van zowat 150 renners begint eraan in onvervalst hondenweer. Veel regen en wind, opletten dus voor valpartijen. De koers telt 23 ronden van van vijf kilometer, goed voor 115 kilometer in totaal.
Iets voor half koers vormt zich een kopgroep van achttien. DL Chemicals Experza is het best vertegenwoordigd met vier man. De kopgroep rijdt meer dan een minuut voorsprong bij elkaar. Van achttien gaan we uiteindelijk met negen, allemaal enkelingen, de laatste twee ronden in.
Sprinten dan maar
Jasper Dejaegher probeert de negen nog te verschalken in de slotkilometer, maar het is Kiany De Paepe uit Aalst die als eerste over de meet komt, voor twee West-Vlamingen: Jasper Dejaegher en Corneel Vanslembrouck.