12°C
Aanmelden
Sport
Izegem

Geen West-Vlaam­se over­win­ning in Kach­t­em: Kia­ny De Pae­pe houdt twee West-Vla­min­gen af

Kachtem

Slecht weer in Kachtem

Kiany De Paepe uit Aalst wint het clubkampioenschap in Kachtem voor twee West-Vlamingen: Jasper Dejaegher en Corneel Vanslembrouck. Het clubkampioenschap betekent voor de eliterenners zonder contract en de beloften de start van hun wielerseizoen.

Het clubkampioenschap vormt een eerste test na een lange voorbereidingsperiode en ook meteen een goeie waardemeter voor de échte opener van het seizoen volgende week: Gent-Staden.

Het koersverloop

Een peloton van zowat 150 renners begint eraan in onvervalst hondenweer. Veel regen en wind, opletten dus voor valpartijen. De koers telt 23 ronden van van vijf kilometer, goed voor 115 kilometer in totaal.

Iets voor half koers vormt zich een kopgroep van achttien. DL Chemicals Experza is het best vertegenwoordigd met vier man. De kopgroep rijdt meer dan een minuut voorsprong bij elkaar. Van achttien gaan we uiteindelijk met negen, allemaal enkelingen, de laatste twee ronden in.

Sprinten dan maar

Jasper Dejaegher probeert de negen nog te verschalken in de slotkilometer, maar het is Kiany De Paepe uit Aalst die als eerste over de meet komt, voor twee West-Vlamingen: Jasper Dejaegher en Corneel Vanslembrouck.

Stefaan Vanpoucke
Davy Vercamer

davy.vercamer@focus-wtv.be

Davy Vercamer
Victor Peeters
Kachtem

Meest gelezen

Bonne1
Sport

Matthieu Bonne & vrienden halen finish van extreme jungle-tocht in Panama
Jean pierre coopman 2
Sport

50 jaar na legendarisch gevecht: Jean-Pierre Coopman blijft voor altijd ‘de man die tegen Ali bokste’
darts open Tielt
Sport

Tielt Open lokt 216 darters en Belgische toppers: "Je moet onder het volk zijn"

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

KVDO Jong Essevee 2

KVDO-Jong Essevee eindigt in brilscore, mede dankzij sterke Jong Essevee-doelman Dobbels
Knack C verliest interfederale beker

Knack Roeselare C verliest na knap bekerparcours finale Interfederale beker tegen Oudenaarde
Waregem Interfederale beker

De trofee blijft in eigen huis: Waregem wint Interfederale beker volleybal
Olympische medailles Winterspelen 2026

Belgische recorddelegatie op Olympische Spelen levert geen record in medailles op, geen West-Vlaamse medailles
Club OHL Belga

Club Brugge kent lastige avond tegen OHL ondanks overwinning (2-1)
Groepsfoto Younited KVDO

KVDO zet zich met Younited-team in voor kansarme jongeren: “Iedereen is hier gelijk”
Aanmelden