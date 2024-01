Maaike Cafmeyer komt vertellen over haar liefde voor poëzie aan de leerlingen van het MMI in Kortemark. De actrice uit Torhout, die momenteel schittert in het tweede seizoen van de tv-serie Chantal, kent Kortemark heel goed. Maaike Cafmeyer: "Mijn mama is geboren in Kortemark en mijn memeetje woonde in Kortemark... Ik ben hier opgegroeid. Onder de kerktoren ben ik groot geworden. Ik dacht: waarover kan ik het beter hebben dan over mijn thuis en thuiskomen."