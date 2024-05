Er is ook een mobiel lanceringsstation, van waaruit een drone kan opstijgen en weer landen. De besturing gebeurt op afstand, vanuit Dronedock Oostende bij hogeschool Vives. Jean de Bethune, voorzitter POM West-Vlaanderen: “Het is toch wel merkwaardig dat we hier in Wevelgem een stukje voortrekker worden van een veilig gecontroleerd luchtruim op lagere hoogte waar die drones zullen kunnen circuleren. We gaan het gebruiken voor duurzame landbouw, maintenance, windmolenparken op zee. We gaan goederen transporteren zonder CO2-uitstoot en files op de weg. We gaan ook in de zorgsector heel wat mensen kunnen helpen.”