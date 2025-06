Momenteel woedt er een hevige brand in een varkensboerderij langs de Bergstraat in Hooglede. Volgens burgemeester Kristof Pillaert gaat het om een loods die in lichterlaaie staat. Brandweerkorpsen van Ardooie, Izegem, Ingelmunster, Lichtervelde, Moorslede en Roeselare zijn ter plaatse.