Je kan er niet naast kijken: Wie bij keukenbouwer Kaster in Roeselare binnenstapt, moet eerst door een grote blauwe bol. Die is al zeven jaar hét uithangbord van het bedrijf. Sinds maandagavond is de blauw gevulde cirkel ook het officiële logo van ‘Anders’, de opvolger van Open VLD. Bert Catteeuw, CEO Kaster Keukens: “Laat ons zeggen dat ik maandag wel wat verrast was toen ik naar het journaal keek met de lancering van de nieuwe naam en het logo van de Open VLD. Nadien stond mijn Whatsapp niet stil met veel berichten van: de VLD heeft uw logo gepikt.”

Ook kleur heeft zelfde tint

De blauwe bol en de huisstijl van Kaster zijn in 2018 ontworpen door een merkenbureau uit Roeselare. Overal in het bedrijf duiken de blauwe ronde stippen op. “ Er zijn toch wel veel gelijkenissen om over louter toeval te spreken. Zelfs het blauw, er zijn heel veel tinten blauw. Het is zeer toevallig dat het krak dezelfde tint is.”

Op sociale media slaat Kaster de blauwe bol terug richting de liberalen: ‘goeie smaak ja, origineel nee’, klinkt het op Linked In. “De herkenbaarheid van ons logo is zeer belangrijk. Nu is het voor ons wat jammer dat wij vereenzelvigd worden met een politieke partij. Wij willen als bedrijf neutraal blijven.”

Geen grote zaak van maken

Plagiaat of niet, het keukenbedrijf uit Roeselare wil er geen grote zaak van maken. Aan de naamsverandering en het nieuwe logo voor de Vlaamse liberalen is maandenlang gewerkt. De kans lijkt dan ook heel klein dat de partij nog een ander logo zal kiezen.