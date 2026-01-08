5°C
LIVE: Storm Goret­ti trekt over West-Vlaanderen

Volg hier alles over de impact van storm Goretti in West-Vlaanderen.

Heuvelland

Rijselstraat in Wijtschate afgesloten door losgekomen elektriciteitskabel

In de Heuvellandse deelgemeente Wijtschate is een elektriciteitskabel tussen een woning en een elektriciteitspaal op de rijbaan terechtgekomen. De kabel verspert de volledige Rijselstraat. Brandweer Westhoek sloot de straat af tussen de rotonde van het Ieperse gehucht Sint-Elooi en het kruispunt met...

In de Heuvellandse deelgemeente Wijtschate is een elektriciteitskabel tussen een woning en een elektriciteitspaal op de rijbaan terechtgekomen. De kabel verspert de volledige Rijselstraat. Brandweer Westhoek sloot de straat af tussen de rotonde van het Ieperse gehucht Sint-Elooi en het kruispunt met de Houthemstraat. Netbeheerder Fluvius is verwittigd.

Elektriciteitskabel Wijtschate

Weerman Geert Naessens: “Eerst rukwinden in het zuiden van de provincie, daarna trekt storm Goretti naar de kust"

Vandaag domineert storm Goretti het weerbeeld. In de ochtend zijn vooral in het zuiden van de provincie felle rukwinden mogelijk tot 80 à 90 km per uur, elders blijft het iets rustiger. De wind neemt tijdelijk af, maar kan later op de dag opnieuw aantrekken, vooral aan de kust. De maxima liggen in d...
Storm - regen

© Belga

Zuid-West-Vlaanderen

Ook Brandweerzone Fluvia bezig met storminterventies

Ook Brandweerzone Fluvia moet uitrukken voor schade door storm Goretti. Daar werden voorlopig 7 interventies geregistreerd, vooral voor omgevallen bomen.

Wervik

Weg geblokkeerd door boom in centrum van Wervik

In de wijk rond de Begonialaan in het centrum van Wervik versperde een omgevallen boom de weg. Wijkbewoners die naar hun werk wilden vertrekken, raakten daardoor tijdelijk niet weg. De brandweer heeft de boom verzaagd en aan de kant gelegd.

Boom wervik
Langemark-Poelkapelle

Grote boom op rijbaan in Langemark-Poelkapelle

In de Zonnebekestraat in Langemark-Poelkapelle is een grote boom omgevallen en op de rijbaan terechtgekomen. De brandweer kwam ter plaatse om de situatie veilig te maken.

Boom Langemark
Ieper

Boom verspert Zuiderring in Ieper

In Ieper is een boom op de rijbaan van de Zuiderring beland, ter hoogte van de ingang van het nieuwe hoofdkantoor van Picanol Group. De brandweer sloot een rijstrook af richting Zillebeke en is bezig met het opruimen van de boom.

Westhoek

Brandweer Westhoek al 16 keer uitgerukt voor stormschade

De Brandweerzone Westhoek noteert voorlopig 16 interventies door storm Goretti. Het gaat in de meeste gevallen om omgewaaide bomen en afgebroken takken die op de rijbaan terechtkwamen.

Bij storm Goret­ti wordt het uit­kij­ken op drie fron­ten: sneeuw, regen en wind, aan de kust nemen ze maatregelen

Storm Goretti, die morgen over het land trekt, brengt regen, sneeuw en hevige wind met zich mee, zo waarschuwt weerman David Dehenauw van het KMI vandaag. "Tot en met maandag moeten we nog oppassen, vanaf dinsdag komen we eindelijk in zachter weer terecht", klinkt het.

