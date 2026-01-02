Vanavond en vannacht blijft het wisselvallig met nog veel, maar stilaan afnemende noordenwind. Aan zee waait die nog krachtig. Het blijft regenen en tegen de ochtend dalen de temperaturen naar 1 à 2 graden, in het westen rond 3 graden.

Morgen en zondag keert de kou terug. Zaterdag halen we nog maar 1 à 2 graden, lokaal tijdelijk 3 graden, bij een koude noorden- tot noordoostenwind. In de ochtend is het regenachtig, later is een winterse bui niet uitgesloten. In de nacht naar zondag vriest het flink en ook overdag kan het zondag koud blijven. Het is dan eerst droog met zon, later neemt de bewolking toe. Tegen de avond volgt regen met opnieuw oplopende temperaturen.

Maandag en de rest van de week verlopen regenachtig, met later in de week temperaturen die weer kunnen oplopen tot rond 10 graden.