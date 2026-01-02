Weerman Geert Naessens: “Eerst rukwinden in het zuiden van de provincie, daarna trekt storm Goretti naar de kust”
© Belga
Vandaag domineert storm Goretti het weerbeeld. In de ochtend zijn vooral in het zuiden van de provincie felle rukwinden mogelijk tot 80 à 90 km per uur, elders blijft het iets rustiger. De wind neemt tijdelijk af, maar kan later op de dag opnieuw aantrekken, vooral aan de kust. De maxima liggen in de ochtend rond 5 à 6 graden, zonder risico op gladheid. In de loop van de dag koelt het geleidelijk af
Vanavond en vannacht blijft het wisselvallig met nog veel, maar stilaan afnemende noordenwind. Aan zee waait die nog krachtig. Het blijft regenen en tegen de ochtend dalen de temperaturen naar 1 à 2 graden, in het westen rond 3 graden.
Morgen en zondag keert de kou terug. Zaterdag halen we nog maar 1 à 2 graden, lokaal tijdelijk 3 graden, bij een koude noorden- tot noordoostenwind. In de ochtend is het regenachtig, later is een winterse bui niet uitgesloten. In de nacht naar zondag vriest het flink en ook overdag kan het zondag koud blijven. Het is dan eerst droog met zon, later neemt de bewolking toe. Tegen de avond volgt regen met opnieuw oplopende temperaturen.
Maandag en de rest van de week verlopen regenachtig, met later in de week temperaturen die weer kunnen oplopen tot rond 10 graden.