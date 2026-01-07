LIVE | Sneeuw zorgt voor heel wat verkeersellende op West-Vlaamse wegen
De eerste winterprik in West-Vlaanderen zorgt voor heel wat problemen op de weg, maar ook voor mooie beelden en speelplezier. Volg hier alles op de voet.
Politiezone VLAS meldt moeilijkheden rondom de tunnels bij Appel en Doorniksewijk in Kortrijk
Ook treinverkeer ondervindt hinder van de sneeuw
Ook op de sporen heeft de sneeuw een impact. Zo was er rond 9.30 uur een storing aan een wissel ter hoogte van Lichtervelde. Dat probleem is intussen opgelost, maar volgens de NMBS zijn vertragingen nog wel mogelijk.
Kleine ongevallen met blikschade op snelwegen
Er gebeurden tijdens de ochtendspits verschillende kleine ongevalletjes, vooral op snelwegen. Dat was onder meer zo op de E403 in Lichtervelde en de A19 in Zonnebeke. Op de A19 belandde een wagen in de gracht, ter hoogte van de oprit Zonnebeke, in de richting van Kortrijk. De bestuurder bleef ongedeerd, maar zijn wagen moest wel getakeld worden.
Met de slee naar school
De sneeuw zorgt natuurlijk ook voor winterpret. De slee mag eindelijk van onder het stof worden gehaald.
We kregen foto’s en beelden van kinderen op de slee in onder meer Kachtem, Brugge en Waregem. In de Petrusschool in Waregem is er ook slee-pret op de speelplaats.
Scheepvaartverkeer heeft geen last van sneeuw
Schepen lijken geen last te hebben van de sneeuw. Op de Ringvaart in Brugge bijvoorbeeld, een onderdeel van het Kanaal Gent-Oostende, kunnen alle schepen vlotjes door.
Mooie plaatjes uit Brugge
Tot een uur vertraging op snelwegen, ook door ongevallen
De sneeuw in West-Vlaanderen zorgt voor heel wat verkeershinder op de snelwegen, zowel op de E403, E17 als A19. De vertragingen kunnen daar oplopen tot een uur, ook door kleine ongevalletjes.