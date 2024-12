"Vanaf 1 juni 2028 word ik eerste schepen (onder Brecht Warnez, red.)", zegt Lieven Huys. Op de vraag of dat voor wrevel zorgt, reageert hij "neen". "Het is natuurlijk bijzonder spijtig", gaat Huys verder. "Ik ben heel graag burgemeester, want ik vind nog altijd dat het burgemeesterschap het mooiste mandaat is dat je van de kiezer kan krijgen. Ik heb daar vier jaar volop voor gewerkt, maar ook vier jaar volop van kunnen genieten. En ik ga dat nu ook nog drie en een half jaar verder doen.”

Spijt van de hertelling heeft Lieven Huys niet. Hij is wel tevreden dat er uiteindelijk een volledige hertelling is gekomen en niet enkel uit één stembureau. De installatievergadering vindt begin volgend jaar plaats. Huys kan dus het fusietraject met Ruiselede verderzetten. De rust kan nu eindelijk terugkeren.