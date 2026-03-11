Hulpdiensten halen lichaam uit vestinggracht in Ieper

Dinsdag rond 12.15 uur rukte de brandweer van zone Westhoek uit naar de vestinggracht in Ieper, aan de Leopold-III-laan vlakbij de Menenpoort. Voorbijgangers verwittigden de hulpdiensten nadat ze mogelijk een persoon in het water zagen.

De hulpdiensten snelden ter plaatse, maar stelden vast dat de persoon overleden was. De buurt werd meteen afgesloten ter hoogte van de Leopold-III-laan en het wandelpad. Hulpdiensten blijven nog even ter plaatse in afwachting van verder onderzoek. Een wetsdokter zal ook ter plaatse komen om vaststellingen te doen.