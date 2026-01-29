Rond 14 uur werd op de sporen ter hoogte van perron twee van het station van Waregem een lichaam gevonden. Volgens Infrabel zou het gaan om een aanrijding met een goederentrein. Wat er precies gebeurd is, wordt nog onderzocht. Dat onderzoek is in handen van de politie en het parket van West-Vlaanderen.

Op vraag van de hulpdiensten zijn twee van de drie sporen in het station tijdelijk buiten gebruik. Het derde spoor blijft wel bruikbaar, maar er mogen geen treinen stoppen. Daardoor is het spoorverkeer tussen Waregem en Deinze zwaar verstoord. De NMBS heeft daarom vervangbussen ingelegd tussen Harelbeke, Waregem en Deinze. Hoe lang de hinder nog zal aanhouden, is voorlopig niet duidelijk.