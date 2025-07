Wie een wandeling maakt in de tuin van woonzorgcentrum Mariaburcht in Dentergem, komt er oog in oog te staan met bijzondere neerhofdieren zoals de Izegemse koekoek, de gele van Montaigne en de Ronquières kalkoen. Het dierenpark, het zestiende erfgoedhof in Vlaanderen, is gerealiseerd in samenwerking met de Stichting Levend Erfgoed.

“Wij hebben een fokprogramma voor onder meer schapen en geiten”, vertelt Jan Martens van de Stichting Levend Erfgoed. “We zoeken partners die onze rassen op een goede manier kunnen houden. Die locaties krijgen dan het label van erfgoedhof.”