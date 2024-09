Al 2 jaar legt Jo Lernout zich met een groep ondernemers toe op innovatieve technologie, sinds kort ook robotica. "Daar waar er werk te kort is, te gevaarlijk of te moeilijk is, daar gaan robots het overnemen," voorspelt Lernout. "Dingen verplaatsen in een warenhuis, in rusthuizen langsgaan bij mensen, want er is een tekort aan personeel. Monitoren van de medische toestand, pillen gaan ronddelen: noem maar op."

Lernout en zijn team geloven ook in deepfake hologram-technologie. In een kast of op een kleiner scherm komen digitale avatars tot leven, die 256 talen spreken. Een verbeterde versie van google translate, zeg maar.