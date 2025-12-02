Aanmelden
Lendelede

Len­de­le­de inves­teert komen­de jaren 8 mil­joen euro: voor­al sport­in­fra­struc­tuur krijgt upgrade

Lendelede

Ook in Lendelede is het meerjarenplan voorgesteld. Dat kwam er na onder meer een bevolkingsbevraging. De komende zes jaar investeert de gemeente 8.300.000 euro. De uitgave voor de sportinfrastructuur, goed voor 1,4 miljoen euro, neemt een grote hap uit dat budget.

Lendelede voorziet een grondige renovatie van het sportgedeelte van het DOC (Diensten- en Ontmoetingscentrum) , maar ook een kunstgrasveld en extra verlichting op de voetbalvelden. Voor de verdere uitbouw van de bib is dan weer 320.000 euro voorzien en voor cultuur 890.000.

Investeringen in jong en oud

De speelpleinwerking in de gemeente wordt versterkt, daarvoor is 462.000 euro vrijgemaakt. Met ruim 200.000 euro wil Lendelede ook de lokalen van de jeugdverenigingen energiezuiniger maken.

Lendelede blijft ook zelf in thuiszorgdiensten voorzien. Jaarlijks gaat hier ruim 1,4 miljoen euro naar toe. Zo zijn er ook de 30 medewerkers die bij zo’n 270 inwoners gaan poetsen.

Duurzaamheid en veiligheid

Het verder aanleggen van een gescheiden rioolstelsel is goed voor zo’n 2 miljoen euro, een groot deel is voor de Meensesteenweg-Roterijstraat.

Omdat uit de bevolkingsbevraging blijkt dat verkeersveiligheid prioriteit is, investeert de gemeente ook in de herinrichting van fiets- en voetpadzones. In de wijken Hoog Einde en De Knok is daarvoor 400.000 euro gereserveerd.

Belastingen

Voor alleenstaanden en gezinnen met twee kinderen gaat de milieubelasting van 70 naar 50 euro, vanaf 3 kinderen naar 30 euro.

De gemeente verschuift ook geleidelijk de belasting van arbeid naar vermogen. De aanvullende personenbelasting vermindert met tien procent (van 8 euro naar 7,20 euro), die op vermogen(vastgoed) stijgt met eenzelfde percentage.

Kate Baert

kate.baert@focus-wtv.be

Kate Baert
Meerjarenplan

