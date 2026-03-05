13°C
Veurne

Leer­lin­gen van GO! Basis­school Veur­ne wip­pen tegels voor nieu­we groe­ne speelplaats

Whats App Image 2026 03 11 at 12 22 33 1

In Veurne hebben leerlingen en leerkrachten van GO! Basisschool Veurne woensdagvoormiddag zelf de tegels van hun speelplaats uitgebroken. De speelplaats krijgt de komende maanden een volledige make-over met onder meer groene zones, een speelheuvel en een grasveld om op te voetballen.

Meer dan zestig leerlingen van de GO! Basisschool in het centrum van Veurne hebben woensdag zelf de handen uit de mouwen gestoken. Tijdens een actie rond ‘tegelwippen’ mochten ze de klinkers van hun speelplaats uitbreken. Ook de leerkrachten hielpen mee, terwijl directeur Yves Claeys een oogje in het zeil hield.

“Zolang ik hier werk, spelen de leerlingen op een stenen speelplaats waar vaak veel water blijft staan”, vertelt Claeys. “Het is een oude speelplaats, en het is een droom om die te ontharden. Dat zal de school een totaal andere uitstraling geven.”

Positieve effecten

Voor de plannen kreeg de school hulp van Regionaal Landschap Westhoek, dat ook financieel bijdraagt. In totaal wordt bijna 330 vierkante meter verharding verwijderd. “We tellen nog hoeveel tegels er precies uitgebroken worden”, zegt Eva D'hulster van het Regionaal Landschap Westhoek. “Die tegels recupereren we allemaal, bijvoorbeeld om er zitbanken van te maken. Er komt ook een speelheuvel, een grasveldje en twee sportveldjes.”

Volgens Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde voor Natuur en Landschap bij de provincie West-Vlaanderen, heeft zo’n vergroening meerdere voordelen. “We veranderen een grijze betonvlakte, waar kinderen nauwelijks contact hebben met de natuur, in een groene speelruimte. Dat heeft positieve effecten: kinderen gaan anders met elkaar om, ontwikkelen andere cognitieve vaardigheden en het helpt ook bij klimaatadaptatie.”

Winnaar

De eigenlijke aanleg van de vijf groene zones gebeurt de komende maanden. De klas die tijdens de actie de meeste tegels uitbreekt, krijgt bovendien een symbolische gouden tegel als winnaar van de tegelwip-challenge.

Leonie Delodder

Leonie Delodder
Lorenzo Dejonghe

Lorenzo Dejonghe

