De leerlingen van de tweede en derde graad in Menen mogen zondag nog niet gaan stemmen -tenminste: wie nog geen 18 is. Maar de school maakt hen wel bewust van burgerschap, democratie en verkiezingen.

De week is levensecht: maandag leerden ze over media, publiciteit en hoe verkiezingen in elkaar zitten. Daarna zijn er vier -fictieve- politieke partijen ontstaan, met bijhorend programma, slogan en campagne. Vanmiddag is er op school campagne gevoerd en was er een echt verkiezingsdebat.