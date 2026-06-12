OCMW’s helpen meer mensen met leefloon aan werk, meeste subsidies gaan naar Menen
Menen heeft de voorbije twee jaar meer dan 200 leefloners aan het werk geholpen. Dat zijn er meer dan dubbel zoveel dan vooropgesteld. Vlaanderen beloont de grensstad met de grootst mogelijke subsidie, samen goed voor 90.000 euro. Maar het werk is niet af, want sinds 1 april zijn door de beperking van de werkloosheid in de tijd ook in Menen een pak nieuwe leefloners bijgekomen. Wie daar niet meer bijzit is Mikulas, hij werkte zich op van leefloner tot hulpkok in een woonzorgcentrum.
Mikulas werkt al twaalf jaar in de keuken van woonzorgcentrum Andante in Menen. Als kind uit een vluchtelingengezin leefde hij welgeteld één maand van een leefloon.
"Op leefloon blijven meer dan één jaar of acht maanden of vijf maanden, dat is geen nut. Dat is niks. Als je vooruit wil, en zeker in jouw toekomst, moet je direct gaan werken. Ik heb ook een zoontje en een dochter. Dus ik had eigenlijk meer geld nodig. Je moet toch ook je facturen betalen."
Vorig jaar alleen al hielp Menen 108 leefloners aan een job, meer dan het dubbele dan vooropgesteld. Voor dat sterk resultaat krijgt het bijna 50.000 euro van Vlaanderen. De begeleiding naar de werkvloer gebeurt door het sociaal huis.
"Zo hebben we bijvoorbeeld mensen die vooral mensen sterker maken en trempels aanpakken zoals taal, mobiliteit, kinderopvang die eigenlijk een beetje het voorbereidend werk doen," licht Emilie Vandenheede van het Sociaal Huis in Menen toe.
"Dan hebben we een aantal mensen die echt mensen in het werk steken en een job aanbieden voor een bepaalde periode om die werkervaringen op te doen. En dan hebben we ook nog een aantal specialisten die zorgen dat mensen doorstromen naar een job op het gewone arbeidscircuit
Op 1 april verloren in ons land zo’n 45.000 langdurig werklozen hun uitkering. De meesten gaan solliciteren, maar ook hier in Menen klopt zowat één derde van hen aan aan bij het OCMW voor een leefloon.
"Wij zien echt wel een stijging in het aantal mensen dat een leefloon komt vragen omwille van het feit dat ze een werkloosheidsuitkering kwijt zijn," zegt schepen van Sociale Zaken Angelique Declerq. "Maar ook bij hen gaan we eigenlijk vanaf dag 1 zoeken hoe we zo snel mogelijk en zo goed mogelijk duurzaam kunnen activeren."
Als het gaat om activering van leefloners staat Menen in de top 20 van de beste leerlingen, bij de Vlaamse centrumsteden spant Roeselare de kroon.