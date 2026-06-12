Mikulas werkt al twaalf jaar in de keuken van woonzorgcentrum Andante in Menen. Als kind uit een vluchtelingengezin leefde hij welgeteld één maand van een leefloon.

"Op leefloon blijven meer dan één jaar of acht maanden of vijf maanden, dat is geen nut. Dat is niks. Als je vooruit wil, en zeker in jouw toekomst, moet je direct gaan werken. Ik heb ook een zoontje en een dochter. Dus ik had eigenlijk meer geld nodig. Je moet toch ook je facturen betalen."