"We kiezen bewust voor een persoonlijke aanpak die mensen versterkt en vooruithelpt. De cijfers tonen aan dat die aanpak werkt", zegt schepen Bart Wenes. Naast begeleiding naar werk voert het Welzijnshuis sinds mei ook controles uit op mogelijke sociale fraude, zoals zwartwerk of domiciliefraude. Volgens de stad moet zo worden verzekerd dat steun terechtkomt bij wie er recht op heeft.