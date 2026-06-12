Welzijnshuis Roeselare trots: “beste uitstroom naar werk van alle centrumsteden”
Het Welzijnshuis van Roeselare begeleidde tussen 2023 en 2025 in totaal 494 leefloongerechtigden succesvol naar een job. Daarmee doet de stad het beter dan het Vlaamse gemiddelde en zelfs het best van alle Vlaamse centrumsteden.
"Het Welzijnshuis zet sterk in op activering naar werk," klinkt het. "Met steun van de Vlaamse overheid werd de begeleiding van mensen met een leefloon de voorbije jaren uitgebreid, in samenwerking met Jobroad vzw.
"We kiezen bewust voor een persoonlijke aanpak die mensen versterkt en vooruithelpt. De cijfers tonen aan dat die aanpak werkt", zegt schepen Bart Wenes. Naast begeleiding naar werk voert het Welzijnshuis sinds mei ook controles uit op mogelijke sociale fraude, zoals zwartwerk of domiciliefraude. Volgens de stad moet zo worden verzekerd dat steun terechtkomt bij wie er recht op heeft.