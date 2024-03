"We hebben voorzien dat we de projectzone uitbreiden waarbij we ook de schoolomgeving meenemen. We gaan dus een herinrichting doen waarbij we de overstaplengte van het zebrapad verkleinen door het voetpad te vergroten aan de kant van de school. We gaan ook de straat wat smaller maken", zegt schepen Patrick Roose.

Ook het dwarsparkeren in de buurt van de school zal niet meer mogelijk zijn. Eén straat wordt eenrichtingsverkeer, zodat dwarsen niet meer kan. "Allemaal risico's die er zijn voor de schoolgaande jeugd vandaag. We gaan ook de nodige verlichting aanbrengen over het zebrapad en de nodige wegmarkeringen."

De totale kostprijs is ruim 3 miljoen euro. Daar zitten ook speelelementen in zoals een fontein, een glijbaan en een boomhut in de publieke tuin achter de kerk. Eind volgend jaar moet alles klaar zijn.