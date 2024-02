De school ligt midden in het centrum. Het kruispunt ernaast is volgens veel ouders te gevaarlijk. Ook zijn er weinig tot geen fietspaden. In tegenstelling tot de andere scholen uit Lauwe, is er geen fietsstraat of extra verlichting van de zebrapaden. Daarom voelen ouders zich genoodzaakt om hun kinderen met de auto naar school te brengen, waardoor het aantal wagens rond de school stijgt.

De school heeft al overleg gehad met de bevoegde schepen om hun bezorgdheid te uiten, "maar tot op heden kwamen er geen concrete acties of plannen uit de bus", klinkt het. "Binnenkort wordt het Dorpsplein heraangelegd, een unieke kans om ook de verkeersveiligheid rond de school structureel beter aan te pakken. Maar op de plannen is daar helaas niets van te merken. Onbegrijpelijk vinden wij."

De school en ouders vragen duidelijke wegmarkeringen op de straten rond het kruispunt, een hekken in kleur om het voetpad af te scheiden van de rijbaan, een verlicht zebrapad en voldoende aandacht voor parkeerplaatsen in de schoolomgeving.