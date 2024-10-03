Dieter heeft een mentale achterstand, een psychotische stoornis en vermoedelijk ook autisme. Zijn ouders zorgden jarenlang zelf voor hem. Toen zij zich informeerden over begeleid wonen en werken, reageerde hij daar erg heftig op, zegt zijn advocaat Dimitri Vantomme.

“Op het moment dat hij voelde dat hij naar buiten geduwd werd, in de handen van andere mensen dan zijn eigen papa en mama, heeft hij daar heel slecht op gereageerd en is hij heel gewelddadig geworden.”

De situatie escaleerde op het landbouwbedrijf toen Monique samen met haar zoon aan het werk was. Ze liep zeven gebroken ribben op. Het ziekenhuis verwittigde de politie, waarna de onderzoeksrechter besliste om Dieter aan te houden. Na zeven maanden volgde het interneringsvonnis, maar vandaag zit hij nog altijd in de gevangenis.

Volgens zijn advocaat is dat onaanvaardbaar. “Dan moeten we een stap verder gaan en afdwingen dat er een plaats komt. Desnoods met dwangsommen om de staat te verplichten om voor zo iemand, die hulpbehoevend is, gepaste zorg te voorzien. België is al vaker veroordeeld voor de manier waarop het met interneringen omgaat.”