Landbouwkoppel uit Hooglede trekt aan alarmbel: zoon met internering blijft in gevangenis
Een 29-jarige man uit Hooglede met een mentale beperking en psychische problemen zit al bijna anderhalf jaar in de gevangenis, ondanks een uitgesproken internering. Zijn advocaat wil nu minister van Justitie Annelies Verlinden voor de rechter dagen wegens het uitblijven van een plaats in de gespecialiseerde zorg.
Voor Monique Van Eeno en Luc Wullepit uit Hooglede is de onzekerheid ondraaglijk. Hun zoon Dieter (29) belandde in het voorjaar van 2024 in de cel na geweld tegen zijn ouders. Intussen sprak de rechter zijn internering uit, maar een plaats in een aangepaste instelling is er nog altijd niet.
“Geen vooruitzicht, dat is het. Mochten we weten dat hij binnen een maand of twee naar een inrichting mag,” zegt moeder Monique Van Eeno.
"België is al vaker veroordeeld voor de manier waarop het met interneringen omgaat."
"Onaanvaardbaar"
Dieter heeft een mentale achterstand, een psychotische stoornis en vermoedelijk ook autisme. Zijn ouders zorgden jarenlang zelf voor hem. Toen zij zich informeerden over begeleid wonen en werken, reageerde hij daar erg heftig op, zegt zijn advocaat Dimitri Vantomme.
“Op het moment dat hij voelde dat hij naar buiten geduwd werd, in de handen van andere mensen dan zijn eigen papa en mama, heeft hij daar heel slecht op gereageerd en is hij heel gewelddadig geworden.”
De situatie escaleerde op het landbouwbedrijf toen Monique samen met haar zoon aan het werk was. Ze liep zeven gebroken ribben op. Het ziekenhuis verwittigde de politie, waarna de onderzoeksrechter besliste om Dieter aan te houden. Na zeven maanden volgde het interneringsvonnis, maar vandaag zit hij nog altijd in de gevangenis.
Volgens zijn advocaat is dat onaanvaardbaar. “Dan moeten we een stap verder gaan en afdwingen dat er een plaats komt. Desnoods met dwangsommen om de staat te verplichten om voor zo iemand, die hulpbehoevend is, gepaste zorg te voorzien. België is al vaker veroordeeld voor de manier waarop het met interneringen omgaat.”
Wekelijks op bezoek in gevangenis
Ook in de gevangenis loopt het moeilijk. Recent kwam het tot een incident tijdens een wandeling, waarna Dieter in de strafcel belandde. “Dat is mensen niet behandelen zoals je ze moet behandelen,” zegt zijn moeder. “Als er één iemand rustig naar hem toegestapt was, maar ze vliegen er met vijf op.”
Het landbouwerskoppel bezoekt hun zoon wekelijks. Intussen bereidt zijn advocaat juridische stappen voor tegen minister van Justitie Annelies Verlinden om een plaats in de gespecialiseerde zorg af te dwingen.