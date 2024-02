De Vlaamse regering is vanmiddag gestart met een nieuw overleg met de grote landbouworganisaties. De regering-Jambon legt er een tekst met voorstellen op tafel. Alleen over de bescherming van landbouwgrond zou de regering het niet helemaal eens zijn. Afwachten of de voorstellen voor de landbouwers zullen volstaan om het te stoppen met de protesten en acties. Vandaag blokkeren landbouwers de haven van Gent. En er zijn opvallend veel West-Vlaamse boeren.