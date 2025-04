De landbouwer uit Waardamme, bij Oostkamp, die twee jaar geleden zijn twee dochtertjes verstikte, is door het hof van beroep in Gent veroordeeld tot acht maanden cel voor de belaging van zijn ex-vrouw. Dat is drie maanden meer dan zijn straf in eerste aanleg. Vanuit de gevangenis bleef hij zijn ex lastigvallen met brieven en telefoontjes.