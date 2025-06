Iets verderop bij evenementen- en sporthal De Ark komen zo’n 400 kinderen zich uitleven om de vakantie in te zetten. Tal van binnen- en buitenattracties moeten daarbij helpen, zoals een piratenboot. Véronique Buyck, burgemeester Ardooie: “Het is gewoon een superleuke manier om de vakantie in te zetten voor de kinderen, maar ook een oplossing voor de ouders die ermee geconfronteerd worden dat ze geen opvang vinden deze namiddag. En we zijn ook wel uniek in de regio dat we dit doen.”

Zo’n 30 jongeren helpen vanmiddag mee om alles in goede banen te leiden. Niet alleen vandaag, maar ook de rest van de zomer steken ze de handen uit de mouwen. Tobias Callewaert, diensthoofd Vrije Tijd Ardooie: “Sinds corona kunnen wij echt niet klagen. Iedere keer hebben wij overcapaciteit in monitoren. Als ik dat soms hoor van andere gemeentebesturen loopt dat daar wat stroever. Maar bij ons is het geen probleem om enthousiaste monitoren te vinden.”