“We wilden hier niet alleen sociale woningen creëren, maar ook waardevol erfgoed bewaren en de site een zinvolle invulling geven”, zegt Romina Vanhooren, burgemeester van Oudenburg. “Vandaag zien we hoe de molen, het molenaarshuis en het bakhuis opnieuw tot hun recht komen en hoe deze uitgroeit tot een warme ontmoetingsplaats in het hart van Oudenburg.”

Laatste fase

In deze laatste fase komen er zes wooneenheden en een gemeenschapsruimte bij. Die zal samen met het molenaarshuis, het bakhuis en de molen gebruikt worden door vzw Duinhelm voor activiteiten en begeleiding van kwetsbare doelgroepen.

Intussen werd het plateau al gegoten. De volgende stap is de aanleg van de wegenis. Als alles volgens planning verloopt, is de site klaar in het najaar van 2027.