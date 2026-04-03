Laatste fase van project Molensite in Oudenburg gestart: “Het wordt een warme ontmoetingsplaats”
Situatie voor de start van fase 3 (architecten ampe.trybou)
In het centrum van Oudenburg is Woonsprong gestart met de derde en laatste fase van het woonproject op de Molensite. In de slotfase komen er zes bijkomende sociale wooneenheden, een gemeenschapsruimte en nieuwe wegenis, riolering en groenzones. Als alles volgens planning verloopt, is de site klaar in het najaar van 2027.
De Molensite heeft al een hele weg afgelegd. Het terrein werd in 2010 aangekocht door WoonWel, dat intussen samen met andere sociale woonmaatschappijen opging in Woonsprong. Van bij het begin was de ambitie duidelijk: van deze plek een site maken waar sociaal wonen en erfgoed elkaar versterken.
In een eerste fase werden negen sociale wooneenheden gerealiseerd. Tijdens de tweede fase kregen de geklasseerde molen, het molenaarshuis en het bakhuis een grondige restauratie. De bouwvallige, niet-geklasseerde delen van de site werden afgebroken.
Toekomstbeeld van project Molensite in Oudenburg (architecten ampe.trybou)
“We wilden hier niet alleen sociale woningen creëren, maar ook waardevol erfgoed bewaren en de site een zinvolle invulling geven”, zegt Romina Vanhooren, burgemeester van Oudenburg. “Vandaag zien we hoe de molen, het molenaarshuis en het bakhuis opnieuw tot hun recht komen en hoe deze uitgroeit tot een warme ontmoetingsplaats in het hart van Oudenburg.”
Laatste fase
In deze laatste fase komen er zes wooneenheden en een gemeenschapsruimte bij. Die zal samen met het molenaarshuis, het bakhuis en de molen gebruikt worden door vzw Duinhelm voor activiteiten en begeleiding van kwetsbare doelgroepen.
Intussen werd het plateau al gegoten. De volgende stap is de aanleg van de wegenis. Als alles volgens planning verloopt, is de site klaar in het najaar van 2027.