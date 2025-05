Het Agentschap Wegen en Verkeer startte in februari 2022 met de herinrichting van het knooppunt van de A19 met de R8 in Kortrijk-West. In verschillende fases wordt dit knooppunt omgevormd tot een volwaardige verkeerswisselaar, in de vorm van een trompetaansluiting. De eerste fase werd in oktober 2024 afgerond en nu loopt ook de tweede fase op zijn einde.