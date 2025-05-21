De voorbije weken is nog gewerkt aan het complex Gullegem-Moorsele. Daardoor kon je vanuit Wevelgem bijvoorbeeld niet via de verkeerswisselaar rechtstreeks naar de R8. Vandaag is er nog hinder op de Gulegemstraat, die over het einde van de A19 loopt, maar tegen de avondspits is de volledige trompetaansluiting eindelijk in gebruik.

De werken aan de trompetaansluiting begonnen in augustus 2022, nadat het dossier eerst jarenlang had aangesleept.