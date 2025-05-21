Aanmelden
Drie jaar hin­der en omrij­den is voor­bij: van­daag is trom­pe­t­aan­slui­ting vol­le­dig afgewerkt

Trompetaansluiting

Drie jaar omleidingen, wegenwerken en verkeersellende zijn voorbij: vandaag eindigen de werken op de verkeerswisselaar in Gullegem, de 'trompetaansluiting'.

Na drie jaar werken is de verkeerswisselaar tussen de A19 en de R8 helemaal afgewerkt. Als laatste onderdeel opent vanmiddag ook het op- en afrittencomplex Gullegem-Zuid, op het grondgebied van Wevelgem.

De voorbije weken is nog gewerkt aan het complex Gullegem-Moorsele. Daardoor kon je vanuit Wevelgem bijvoorbeeld niet via de verkeerswisselaar rechtstreeks naar de R8. Vandaag is er nog hinder op de Gulegemstraat, die over het einde van de A19 loopt, maar tegen de avondspits is de volledige trompetaansluiting eindelijk in gebruik.

De werken aan de trompetaansluiting begonnen in augustus 2022, nadat het dossier eerst jarenlang had aangesleept.

