Kustredders waarschuwen voor zelfgegraven putten op strand: “Als die instort, kan je bedolven raken”
De kustredders houden nu ook digitaal bij hoe vaak ze moeten tussenkomen bij incidenten met een zelfgegraven put op het strand. Ze waarschuwen hiervoor.
Sinds twee jaar registreren de kustredders verdwaalde kinderen op een tablet. Ze wisselen zo ook foto's uit met andere strandposten. Maar nu houden ze dus ook andere zaken digitaal bij, waaronder het aantal incidenten met een zelfgegraven put op het strand. Ze waarschuwen: "Graaf nooit een te diepe put in het zand, want als die instort, kan je bedolven raken."
