Van zaterdag 14 februari tot 22 februari is er krokusvakantie voor de Vlaamse scholen. De Franstalige scholen hebben twee weken vakantie van 14 februari tot 1 maart. Momenteel noteren hotels aan zee 14 procent minder reservaties voor de krokusvakantie tegenover vorig jaar. Toen was er een gemiddelde bezetting van 60 procent. De Franstalige scholen hadden toen al een week vakantie achter de rug.

De krokusvakantie viel in 2025 bovendien twee weken later, waardoor de kust kon rekenen op goed weer, wat de daling volgens Westtoer kan verklaren.

