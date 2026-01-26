© Belga
De hotels aan zee noteren tot 14 procent minder geboekte hotelkamers tegenover de krokusvakantie van vorig jaar. Toen lag de bezetting gemiddeld op 60 procent. Zo blijkt donderdag uit cijfers van provinciebedrijf Westtoer.
Van zaterdag 14 februari tot 22 februari is er krokusvakantie voor de Vlaamse scholen. De Franstalige scholen hebben twee weken vakantie van 14 februari tot 1 maart. Momenteel noteren hotels aan zee 14 procent minder reservaties voor de krokusvakantie tegenover vorig jaar. Toen was er een gemiddelde bezetting van 60 procent. De Franstalige scholen hadden toen al een week vakantie achter de rug.
De krokusvakantie viel in 2025 bovendien twee weken later, waardoor de kust kon rekenen op goed weer, wat de daling volgens Westtoer kan verklaren.
Carnavalsweekend
Het eerste weekend, met op veel plaatsen carnavalsstoeten, scoort momenteel het beste in de hotels. Zo noteren de kusthotels een gemiddelde bezetting van 65 procent voor de nacht van zaterdag op zondag.
Onder meer in Blankenberge, Heist en Oostduinkerke vindt op zondag 15 februari een carnavalsstoet plaats. Dinsdagavond 17 februari vindt in Heist een verlichte avondstoet plaats. Zaterdag 21 februari is het de beurt aan de Zeebrugse carnavalsstoet.
De Panne en Nieuwpoort organiseren op 14 februari een valentijnsvuurwerk.