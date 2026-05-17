Waarschuwing voor komend weekend

Decaluwé waarschuwt ook voor komend weekend. Er is weer veel beweging te zien in de kampen in Noord-Frankrijk, zegt hij. “Er is mooi weer aangekondigd, dus houden we ons hart vast voor oversteken van transmigranten.”

Decaluwé wil dat er meer politie ingezet wordt: "Als men voor voetbalwedstrijden honderden mensen kan inzetten, dan moet dat dit weekend ook kunnen. En dat zal gebeuren. Ik heb al contacten gehad met burgemeesters en korpschefs. Het zal van moeten zijn."

Dit jaar alleen al zijn er 36 vastgestelde pogingen om met small boats het Kanaal over te steken vanaf de Belgische kust. Vorig jaar was dat maar 1. Dit jaar zijn er al 385 mensen opgepakt in de strijd tegen transmigratie. Dat zijn er meer dan in heel 2025.