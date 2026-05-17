Er komt aan de kust een 'gold commander', een hoofdverantwoordelijke in de strijd tegen transmigratie, iemand van de federale politie die alles coördineert naar de lokale zones toe. Dat heeft gouverneur Decaluwé vandaag bekend gemaakt op de provincieraad, na een vraag van raadsleden Kurt Himpe (N-VA) en Julie Vandewaetere (Vooruit).
Gouverneur Carl Decaluwé: “Sedert deze namiddag is die gold commander er. Die zal effectief een plan uitrollen en de lokale zones zullen dit moeten volgen. Bepaalde korpschefs en burgemeesters zien dit misschien niet graag zien gebeuren omdat ze hun autonomie wat kwijt zijn. Maar de problematiek zal zo omvangrijk worden dat we daar met eenheid van commando mee moeten omgaan. Een voorbeeld: het droneschild. iedere lokale zone heeft wel een drone. maar de ene gaat in de lucht in de voormiddag, de andere in de namiddag. Ik trek het op flessen maar men moet het uniform doen om te weten waar de risicozones zijn en de risicovolle tijdstippen. En die geïntegreerde beelden, ook van Frontex, en van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid, die wij naar hier gehaald hebben, moeten toekomen bij het Maritiem Informatiekruispunt en het Centraal Coördinatiecomité. Dan pas kan men ingrijpen.”
Waarschuwing voor komend weekend
Decaluwé waarschuwt ook voor komend weekend. Er is weer veel beweging te zien in de kampen in Noord-Frankrijk, zegt hij. “Er is mooi weer aangekondigd, dus houden we ons hart vast voor oversteken van transmigranten.”
Decaluwé wil dat er meer politie ingezet wordt: "Als men voor voetbalwedstrijden honderden mensen kan inzetten, dan moet dat dit weekend ook kunnen. En dat zal gebeuren. Ik heb al contacten gehad met burgemeesters en korpschefs. Het zal van moeten zijn."
Dit jaar alleen al zijn er 36 vastgestelde pogingen om met small boats het Kanaal over te steken vanaf de Belgische kust. Vorig jaar was dat maar 1. Dit jaar zijn er al 385 mensen opgepakt in de strijd tegen transmigratie. Dat zijn er meer dan in heel 2025.
